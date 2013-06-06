Розпочався другий етап проекту «Картка киянина»

Наприкінці травня спеціалісти столичних районних управлінь соціального захисту населення розпочали реєстрацію у системі «Картка киянина» у рамках впровадження другого етапу проекту.

Як повідомили УНІАН У прес-службі КМДА, держателями «Картки киянина» у другому етапі впровадження проекту визначені окремі категорії населення, зокрема, ті, хто має право на додаткові пільги та доплати відповідно до рішень Київради. Серед них:

- сім’ї загиблих при виконанні інтернаціонального обов’язку в Афганістані, військовослужбовців, які загинули або померли в мирний час під час проходження строкової військової служби;

- одержувачі пенсійної виплати у зв’язку із втратою годувальника на дітей-сиріт, в яких померли або загинули обоє батьків, державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

- малозабезпечені сім’ї, які перебувають на обліку в органах праці та соціального захисту населення, інваліди І та ІІ групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує 1500 грн, одержувачі державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам;

одержувачі соціальної пенсії інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів та при усиновленні дитини;

жертви політичних репресій та члени їхніх сімей, особи, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;

непрацюючі інваліди ІІІ групи та пенсіонери, розмір пенсійної виплати яких не перевищує 1500 грн;

непрацюючі пенсіонери, розмір пенсійної виплати яких не перевищує 1500 грн;

одержувачі державної допомоги на дітей одиноким матерям, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з урахуванням доходів, а також особи, які отримують компенсації за надання соціальних послуг, компенсації по догляду за інвалідом І групи або престарілим, який досяг 80-річного віку.

За даними КМДА, у системі «Картка киянина» на другому етапі впровадження проекту зареєстровано близько 9 тисяч жителів столиці.

Як відомо, з березня 2012 року розпочато впровадження пілотного етапу проекту «Картка киянина». Впродовж пілотного періоду проекту заявки на отримання карток подали 58 тис. окремих категорій осіб. З них вже 54,5 тис. жителів столиці стали утримувачами «Карток киянина» та користуються наступними перевагами:

безоплатний проїзд в метро – транспортний додаток картки;

25-30% знижки на 86 медичних препаратів в розмірі в мережі аптек КП «Фармація» (62 аптеки) – фармацевтичний додаток;

відкриття банківського депозитного рахунку під 12,5% та можливість зняття готівки, здійснення оплати послуг та товарів без комісії – банківський додаток картки.

Триває робота над розширенням можливостей картки – активація торгового, комунального, медичного та інших додатків, а також розширення категорій громадян. Повномасштабне впровадження проекту дасть змогу видавати картки всім пільговим категоріям громадян (близько 425 тисяч осіб) та розпочати видачу карток усім жителям міста. Крім того, планується залучити до видачі відділення банків-емітентів та збільшити кількість пунктів реєстрації для більшої зручності громадян.

Для отримання «Картки киянина» слід звертатися до районних управлінь праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації або до Департаменту соціальної політики.