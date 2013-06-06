Дитячі заклади відпочинку перевірять позапланово

З ініціативи Міністерства соціальної політики по всій Україні проводяться позапланові перевірки закладів відпочинку та оздоровлення дітей.

Про це сказала міністр соціальної політики Наталія Королевська під час поїздки до АР Крим, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України.

«Я звернулася до уряду з пропозицією провести позапланову перевірку закладів відпочинку та оздоровлення по лінії Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також додаткової перевірки місцевими органами влади. У разі виявлення порушень, що загрожують безпеці та здоров`ю дітей, буде проведена позачергова державна атестація установ», - сказала вона.

Крім того, за словами Королевської, Мінсоцполітики виступило з ініціативою внести зміни до постанови Кабінету міністрів від 28 квітня 2009 № 426 «Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій».

«Ми пропонуємо посилити вимоги до безпеки дітей під час оздоровлення та відпочинку і закріпити їх у Порядку проведення державної атестації. Батьки повинні бути впевнені в безпеці таборів та санаторіїв, куди відправляють своїх дітей», - сказала вона.

Міністр повідомила, що доручила цього року завершити державну атестацію дитячих закладів оздоровлення та відпочинку всіх форм власності, а також своєчасно надати відповідні документи для внесення до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Саме цим питанням, за словами Королевської, буде присвячено окрему селекторну нараду, що відбудеться у п`ятницю, 7 червня.

За прогнозними показниками у 2013 році планується охопити оздоровленням та відпочинком понад 3 млн. дітей шкільного віку (74,3%). З них: оздоровленням - 1 млн 289 тис. 140 дітей; відпочинком - 1 млн 776 тис. 635 дітей.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня в санаторії «Юність» (смт Сімеїз) в результаті обвалення балкона третього поверху дві дівчинки - жительки Львова - отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані до Лівадійської лікарні. Одна з них від отриманих травм померла. Спальний корпус санаторію, де обвалився балкон, побудований ще в 1906 році.

За фактом обвалення частини балкона розпочато кримінальне провадження.