Професійна реабілітація інвалідів допомагає знайти роботу

Професійна реабілітація людей з особливими потребами дозволяє працевлаштувати до 70% таких людей.

Про це сказала міністр соціальної політики Наталія Королевська на брифінгу в Криму, повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики.

«Щоб люди з особливими потребами могли максимально реалізуватися і бути конкурентоспроможними на ринку праці, необхідна їхня професійна реабілітація в таких центрах як кримський «Міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів». Щорічно тут проходять таку реабілітацію понад 230 інвалідів, після чого понад 70% з них працевлаштовуються», - сказала вона.

За словами Королевської, Мінсоцполітики докладає всіх зусиль, щоб цей центр розвивався. За її словами, протягом 2009-2012 рр. він був профінансований на 29,7 млн грн, з них на капітальні видатки - 8,3 млн грн.

«Всебічна підтримка тих, хто потребує допомоги з боку держави, є одним із пріоритетів Президента та уряду. У соціальних ініціативах Президента на 2013 р. є ряд конкретних положень, спрямованих на посилення соціального захисту людей з особливими потребами», - сказала вона.

Королевська повідомила, що для забезпечення стабільної роботою людей з особливими потребами, які працюють на підприємствах УТОГ та УТОС, Мінсоцполітики підготувало і передало в уряд проект розпорядження Кабміну про підтримку таких підприємств. «Проектом передбачені заходи, які дозволять суттєво посилити підтримку підприємств УТОГу та УТОСу як з боку центральної влади, так і на місцевому рівні. Це стосується оформлення замовлень з боку місцевої влади та центральних органів виконавчої влади на продукцію підприємств УТОГу та УТОСу, а також інших заходів», - пояснила зміст пропозиції міністр.

Королевська також повідомила, що сьогодні вона вручила ключі від автомобілів 19 інвалідам, що проживають у Криму. Всього ж, за її словами, цього року автомобілі отримають 505 людей з особливими потребами з усієї України.