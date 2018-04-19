Якщо ви страждаєте на шкірні захворювання, місце відпочинку вибирайте обережно

Якщо ви страждаєте на шкірні захворювання, місце відпочинку вибирайте обережно

08:56, 07 червня 2013
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Протипоказаний відпочинок в країнах з жарким кліматом, особливо в той період, коли спостерігається підвищена сонячна активність...

Якщо ви страждаєте на шкірні захворювання, то при виборі місця відпочинку слід дотримуватися деяких обмежень. Вам протипоказаний відпочинок в країнах з жарким кліматом, особливо в той період, коли спостерігається підвищена сонячна активність. Якщо ж ви страждаєте від угрів, то вам слід заздалегідь одержати консультацію дерматолога з приводу причини, що викликала їх появу. І лише після цього, не маючи протипоказань, можна починати приймати сонячні ванни.

При шкірних хворобах слід вибирати недовгі туристичні поїздки, які включають декілька місць з різними кліматичними умовами. Це можуть бути автобусні екскурсії по європейських країнах.

Така щадна зміна обстановки робить благотворний вплив на хворих з багатьма шкірними захворюваннями. Якщо ж ви все-таки відвідуєте пляж, то перед цим слід обполоснутися під душем, досуха витерти тіло і нанести на нього сонцезахисний крем. Після купання в морській воді необхідно обполоснути тіло прісною водою або ж хоч би обтерти його рушником, це допоможе очистити шкіру від морської солі.

Після цього слід нанести на шкіру крем.

Олеся Донченко,

сімейний лікар.

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