Як відновитися після інсульту

Безліч людей в світі страждають від інсультів, причому, слід зазначити, що з кожним роком середній вік людей, що перенесли інсульт, знижується. Той факт, що захворювання молодіє з кожним роком не може не хвилювати учених всього світу. Учені знайшли новий спосіб, який повинен допомогти людям швидше відновлюватися після інсультів.

Виявляється, що музика – це не тільки універсальний засіб для поліпшення настрою, але і відмінний помічник в період відновлення пам`яті і уваги, порушених в результаті хвороби. Учені з університету Хельсінкі провели цікаві дослідження, в яких взяло участь шістдесят чоловік, які перенесли інсульт. Всі хворі страждали порушеннями мозкових функцій, які відповідають за концентрацію уваги і пам`ять, а також порушеннями руху.

Всіх учасників експерименту розділили на три групи. Першій групі було запропоновано щодня протягом декількох годин слухати улюблену музику.

Учасники експерименту, що увійшли до другої групи, повинні були прослуховувати щодня аудіо-книги, а інші ж не слухали нічого. Паралельно всі учасники експерименту одержували стандартну терапію інсульту.

У результаті, з`ясувалося, що люди, які слухали улюблену музику, відновлювалися швидше. Так, наприклад, по закінченню трьох місяців після інсульту, їх пам`ять, орієнтована на запам`ятовування слів (вербальна пам`ять), покращала на 60%. Фінські учені вважають, що музична терапія повинна доповнювати існуючі на сьогоднішній день методи реабілітації хворих. Оскільки ця методика дуже доступна і дешева, вона може застосовуватися раніше всіх інших методів лікування.