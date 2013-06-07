Американські учені прийшли до висновку, що сон служить одним з основних акумуляторів мозкової активності. Такі висновки містяться в статті ученого медичної школи Університету Пенсільванії Девіда Дінгеса, опублікованої на сайті "Asiaone".

"Нехтувати сном украй небезпечно, адже мозок, що не виспався може відключитися будь-якої хвилини, хоча людина виглядатиме вельми бадьорою", - попередив учений. Підставою для таких висновків стали результати експерименту, проведені з 24 дорослими людьми. Спочатку учасникам досліду було запропоновано гарненько виспатися і поділитися своїми враженнями про власний стан. При цьому учені провели ряд тестів на увагу, пам`ять і інші можливості бадьорого організму. Потім молодим людям дали завдання: не лягати спати і, навіть, не дрімати впродовж однієї ночі. Після також були проведені ряд досліджень. Результати показали, що подібний недосип не страшний для організму, людина навіть виглядає вельми свіжою і активною. Але! Його життю може загрожувати смертельна небезпека, оскільки мозок у людини, що не виспалася, починає працювати, як лампочка від електричної батареї, що підсіла, тобто починає вимикатися. Таким чином, констатують учені, спати потрібно не тільки для здорового кольору обличчя, хорошої працездатності, але і для того, щоб, скажімо, власний мозок не зіграв злий жарт де-небудь на швидкісній трасі або ж крутих сходинках, ухваливши самостійне рішення подрімати.