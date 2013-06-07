Напій для продовження молодості

Найціннішим засобом для продовження молодості є біле лушпиння з головок часнику. З неї готується напій, який слід приймати щомісячно, пишуть іноземні ЗМІ.

Часниковий напій дуже простий у приготуванні: треба взяти жменю білого лушпиння і залити його склянкою окропу. Робити це треба через 3 хвилини після того, як закипить чайник з водою. Потім чекаємо, поки напій повністю охолоне — це приблизно 6-8 годин. В жодному разі не можна пити гарячий або навіть злегка теплий напій!

Протягом дня потрібно випити 4 склянки цього молодильного засобу. Оскільки напій довго вичахає, можна напередодні ввечері приготувати відразу всю денну норму.

Чоловіки повинні пити напій з білого часниковою лушпиння з 10 по 20 число кожного місяця, а жінки — з 20 по 30 число.