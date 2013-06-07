Пестициди в садових добривах спричинюють діабет

Використання певних хлорованих пестицидів збільшує ризик розвитку діабету другого типу, і чим більше дія хімікатів, тим вище ризик. Епідеміологи Національного інституту екологічного здоров`я /Північна Кароліна, США/ вивчили властивості понад 31 тис. пестицидів, які зазвичай входять до складу сільськогосподарських садових добрив. Після п`яти років дослідження у більш ніж тисячі осіб, які застосовували їх в домашніх або професійних цілях, був виявлений діабет. Серед 50 видів пестицидів найактивніші - альдрин, хлордан, гептахлор, дихлофос, триклорфон, алахлор і ціаназин.

Найсильніший зв`язок між хімікаліями і діабетом був відмічений серед людей з ожирінням - передбачається, що люди з великою кількістю жирової тканини в тілі можуть зберігати більше пестицидів. Шкідливі речовини проникають через ніс, очі або рот в органи, накопичуються в тканинах і надалі приводять до порушень імунної і серцево-судинної систем.