Як зміцнити нігті, що шаруються

Міцні здорові нігті – мрія кожної дівчини. На жаль, далеко не всіх з нас природа нагородила такими від народження. Комусь доводиться задовольнятися «манікюром» піаністки, тому що створити що-небудь інше з крихких нігтів, що вічно шаруються, просто неможливе. Проте є і хороші новини: зміцнити нігтьову пластину цілком можливо, якщо вчасно розібратися в причинах її недосконалості.

Чому шаруються нігті?

Ви прагнете правильно харчуватися, ведете здоровий спосіб життя і не перестаєте експериментувати з народними засобами по зміцненню нігтів, а вони продовжують зрадницьки ламатися і шаруватися, і підводять вас в найвідповідальніший момент? Проблема, швидше за все, криється усередині вашого організму. Через нестачу необхідних вітамінів і корисних мікроелементів нігті шаруються, кришаться і виглядають непрезентабельним чином. На жаль, нарощування нігтів – не самий кращий вихід. Під шаром штучного гелю ваші власні нігтьові пластини не дихають і поступово ще більш стоншуються.

Зміцнюємо позиції: Що не вистачає вашому організму?

Кератин

Основа основ і один з найбільш важливих для здоров`я і нігтів матеріал – білок кератин, для формування якого необхідні сірчані амінокислоти метіонін і цистин.

Нігті, що шаруються, і ламке волосся, що січеться, говорять про недолік кератину в організмі. Щоб виправити ситуацію, почніть з препаратів, до складу яких входять вітаміни і амінокислоти.

Вітамін В5

Необхідний для нормального кровопостачання нігтів. Якщо на нігтях з`явилися поперечні борозенки, прийшов час заповнити запаси цього вітаміну в організмі. Він міститься в наступних продуктах: пивні дріжджі, цілісне зерно, пшеничні висівки і арахіс.

Вітамін В6

У комбінації з цинком не тільки перешкоджає появі лупи і випаданню волосся, але і зміцнює нігті. Міститься в чечевиці, авокадо, бананах і картоплі.

Вітамін В8

Брак цього вітаміну в організмі приводить до випадання волосся і ламкості нігтів. Щоб уникнути цих проблем, додайте в свій раціон кунжутну олію, боби і чечевицю, родзинки.

Вітамін РР

Відповідає за здоровий колір нігтьової пластини. При браку вітаміну РР нігті стають матовими, набувають сірувато-жовтого відтінку. Щоб заповнити його запаси в організмі, додайте в їжу яйця, сири, боби і рис.

Цинк

Відповідає за нігтів і волосся. Якщо на нігтях з`явився грибок або білі крапки, вашому організму явно не вистачає цинку. Цинк міститься в креветках, індичці і горіхах.

Вітамін Е

Справжній «вітамін краси» - вітамін Е відповідає за еластичність нігтів, шкіри і волосся. Пружні нігті, які не шаруються і не ламаються через день, – багато в чому заслуга вітаміну Е, одержати який можна, вживаючи в їжу червону рибу і оливкове масло. Заправляйте салати оливковим маслом холодного віджимання, вживайте рибу хоч би двічі в тиждень, і стан ваших нігтів помітно покращає.

Сірка

Сірка важлива не тільки для здоров`я нігтів і волосся, але і для міцного імунітету. Хочете, щоб ваші нігті були рівними, міцними і красивими, вживайте не менше 1 г сірки в день. Для цього вам необхідно включити в свій раціон червоне м`ясо, сардини, горох, печінку, цибулю і часник. Одержати добову норму сірки можна, споживши в їжу хоч би 100 г сардин (1050 міліграм сірі), гороху (1050 міліграм) або яєць (1050 міліграм).

Кальцій

Кальцій відповідає за міцність нігтів і кісткових тканин. Основні джерела кальцію - молочні продукти і боби. Добова норма кальцію для дорослої людини складає 800 міліграм. Для порівняння: у 100 г сиру Пармезан міститься 1300 міліграм кальцію, в 100 г сиру – 200 міліграм, в 100 г квасолі – 200 міліграм, 1 скл. молока – 200 міліграм. Тобто, якщо ви хочете забезпечити свій організм необхідною кількістю кальцію, ваш денний раціон повинен включати 150-100 г сиру, 1 скл. молока, невелика кількість сиру або порцію бобів.

Крім зміни раціону, задумайтеся про те, які ваші звички в повсякденному житті шкодять здоров`ю і міцності нігтів, і постарайтеся від них позбавитися.

6 кроків до здорових нігтів

1. Відмовтесь від використання засобів для зняття лаку на основі ацетону.

2. Мийте посуд і користуйтеся засобами побутової хімії, заздалегідь надівши рукавички.

3. Замініть металеву пилку для нігтів скляною.

4. Не підпилюйте нігті після водних процедур, дайте їм обсохнути протягом півгодини.

5. Хоч би раз на день користуйтеся кремом для рук і нігтів.

6. Двічі в рік приймайте спеціальні препарати для зміцнення волосся і нігтів, в яких містяться всі необхідні вітаміни.

Доглянуті красиві руки – візитна картка кожної жінки. Сподіваємося, що наші рекомендації раз і назавжди допоможуть забути про проблему шарування нігтів!

sunny7.ua