Петрушка допоможе пережити спеку

За словами лікарів, у спеку серцю доводиться працювати з збільшеним навантаженням для того, щоб забезпечувати всі органи і тканини достатньою кількістю кисню і поживних речовин. Так що цьому органу влітку потрібна підтримка, пишуть іноземні ЗМІ.

Спекотне літо для серця, яке працює постійно, - непростий період. На літній сезон доводиться багато гіпертонічних криз, нападів стенокардії, інфарктів та інсультів.

Насамперед медики радять не переїдати, так як надлишок їжі збільшує навантаження на серце, збільшуючи процес перетравлення. Необхідно дотримуватися щадного режиму харчування і вставати з-за столу з легким відчуттям голоду. Також необхідно більше пити чистої води (не менше 2 л. щодня) для зниження згущення крові.

Для нормального серцебиття необхідні калій і магній. Поповнити запаси цих важливих мікроелементів допомагають абрикоси, персики, дині, печена картопля, квасоля, родзинки, курага.

Щоб уникнути судинних спазмів медики рекомендують вживати більше зелені, особливо петрушку і селеру.

Неймовірно корисні влітку свіжі помідори і томатний сік - в них дуже багато речовин, необхідних для нормальної роботи серцево-судинної системи. Особливо корисні помідори при гіпертонічній хворобі, серцевій недостатності, зниженні тонусу.