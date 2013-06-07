Погода на вихідні

Завтра в Україні пройдуть короткочасні дощі, вдень буде до 26°.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, вночі в західній та південній частині, вдень в Україні, крім Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської, Луганської областей, місцями короткочасні дощі, грози, в окремих пунктах шквали 15-20 м/с та град.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 18°, вдень 21-26°, на півночі та сході до 28°; в гірських районах вночі 7-12°, вдень 11-16°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°.

У столиці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

7 червня температура води становила в Чорному морі 17-22°, Азовському морі 21-23°; в Дніпрі біля Києва 21°.