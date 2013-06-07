Куди і кому повідомляти про порушення у дитячих таборах

Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко закликав батьків і дітей повідомляти йому про порушення в роботі дитячих оздоровчих закладів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

«З метою попередження порушення прав дітей в закладах відпочинку та оздоровлення, уникнення небезпечних ситуацій, забезпечення безпечного та якісного літнього відпочинку для дітей, Уповноважений Президента з прав дитини звертається до батьків і дітей повідомляти про порушення в роботі дитячих оздоровчих закладів за телефоном (044) 255-78-03 з 9.00 до 18.00, на електронну адресу pravadytyny@apu.gov.ua або на сторінку у мережі Фейсбук www.facebook.com/up.z.prav.dytyny в будь-який час», - йдеться в повідомленні.

До уповноваженого Президента з прав дитини надходять скарги від батьків щодо умов перебування їх дітей в закладах оздоровлення та відпочинку. Батьки скаржаться на недотримання чистоти та порядку в житлових приміщеннях закладів, перенаселені кімнати, в яких проживають діти, відсутність належних побутових умов.

Зокрема, реагуючи на скаргу, яка надійшла через соціальну мережу Фейсбук щодо умов перебування дітей в центрі розвитку дітей та підлітків "Зміна" в смт. Клавдієво Бородянського району Київської області (засновник Київська міська державна адміністрація ), Павленко відвідав цей заклад. Було виявлено порушення правил пожежної безпеки в таборі (запасні пожежні виходи в спальних корпусах були заблоковані), неналежне дотримання чистоти в кімнатах, де проживають діти, кількість спальних місць в кімнатах перевищувала допустиму норму.

Уповноважений звернувся до голови КМДА Олександра Попова та Державної служби з надзвичайних ситуацій з вимогою негайно вжити заходів з виправлення виявлених порушень.