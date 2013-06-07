В Україні «великої води» не буде

«Глобально великої води в Україні не буде», - повідомив віце-прем’єр-міністр України, керівник Міжвідомчого оперативного штабу з координації дій центральних та місцевих органів влади Олександр Вілкул сьогодні на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «глобально великої води в Україні не буде. Але є локальні ситуації, до яких потрібно готуватися».

Вілкул повідомив, що «по каскаду Дніпра, в тому числі Києву, основний об’єм води, який йшов з Білорусі та Росії, ми вже пропустили. З Дунаєм ситуація складніше. Можуть бути локальні проблеми, до ліквідації яких ми готові».

Він зазначив, що штабом налагоджена взаємодія з контролю румунською стороною проходження паводкової води з Німеччини.

У свою черг,у голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайло Болотських зазначив, що для запобігання та ліквідації наслідків можливих підтоплень населених пунктів сили і засоби територіальних органів ДСНС приведені до максимального рівня готовності.

“На Дністрі, як і річках Закарпаття, рівень води переважно спадає. На даний момент у верхів’ї та середній течії Дністра (рівень води) нижчий на 4 метри за небезпечний рівень”, - наголосив Вілкул.

В той же час віце-прем’єр зазначив, що міжвідомчий штаб готовий до підйому води у Дністрі.

Нагадаємо, на початку червня у країнах Центральної Європи, зокрема, у Німеччині, Чехії, Угорщині, Сербії, Австрії, Словаччині, зливи спричинили сильну повінь: були затоплені міста, дороги, сільськогосподарські угіддя, довелося евакуювати тисячі людей.

Синоптики назвали цю стихію «повінню століття», масштабнішою за повінь 2002 року, коли під водою опинилися десятки європейських міст, зокрема Прага.