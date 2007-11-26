Прес-конференція, присвячена Благодійному проекту на підтримку дітей-інвалідів “Час милосердя”. У програмі проекту: ознайомлення широкої громадськості з проблемою хворих дітей та передача параподіїв – спеціальних тренажерів, виготовлених польською фірмою “Доктор Пернер” двом хворим на ДЦП дітям; створення інтерактивного рахунку для збору коштів; благодійні спортивні заходи за участю майстрів спорту та зірок кіно, естради. Зібрані під час заходів кошти направлятимуться безпосередньо хворим дітям. Учасники: керівник проекту “Час милосердя” Марина Єрмілова, співавтор проекту “Час милосердя” Кирило Авеніров, реабілітолог Микола Подрізан (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.