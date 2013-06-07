За продаж дітям алкоголю і тютюну у торговців забирають ліцензії

Співробітники головного управління Міністерства доходів і зборів України в Києві за 5 місяців поточного року анулювали загалом 39 ліцензій на право торгівлі алкоголем і тютюном за продаж цих товарів неповнолітнім, повідомили УНІАН у прес-службі управління Міндоходів Києва.

Обсяг штрафів за порушення правил торгівлі становив 252 тис. грн.

«Загалом, у січні-травні 2013 року співробітники управління Міндоходів столиці провели 189 перевірок і встановили 271 випадок порушень законодавства про торгівлю підакцизними товарами», - підкреслили в управлінні Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство доходів і зборів України і Європейський офіс із боротьби з шахрайством (OLAF) підписали Договір про співробітництво у сфері протидії незаконному переміщенню тютюнової продукції.