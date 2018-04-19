Реформи у медицині проходять у заданому напрямку - Акімова

Реформи у сфері медицини проходять у стратегічно заданому напрямку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова заявила на брифінгу на тему: «Підсумки регіональних відвідувань закладів первинної медичної допомоги».

За її словами, «процес реформування йде безконфліктно, й люди сприймають реформи».

«За дорученням Президента, разом із віце-прем`єр-міністром Грищенком, міністром Богатирьовою, ми побували в більш ніж половині регіонів України – «пілотних» і «непілотних». Ми подивилися, що робиться насправді, які є успіхи, питання, які потрібно вирішувати. Реформи рухаються в тому напрямку, який було визначено в Програмі економічних реформ і в Національному плані дій. Швидкість руху в «пілотах» і «непілотах» різна. Але загалом рух йде в обраному напрямку. Рух у цьому напрямку підтримується як представниками медичного співтовариства, так і позитивно сприймається населенням», - стверджує Акімова.

Вона повідомила, що в «пілотних» регіонах, які демонструють найвищі темпи реформування медицини, підвищено доступність меддопомоги, покращено оснащеність медзакладів, підвищується заробітна плата лікарів.

«У лікарів у «пілотних» регіонах зарплати від 5-7 тисяч на місяць, у медичних сестер максимальна – до 5 тисяч. Чому працює ця система? Тому що вона включає показники профілактики. Не просто обійти більшу кількість людей. Медика стимулюють на те, щоб він займався раннім виявленням захворювань і орієнтацією пацієнтів на профілактику», - сказала Акімова.

Вона також повідомила, що найближчим часом планується засідання Комітету з економічних реформ, на якому тема охорони здоров`я «займе гідне місце». «Для позитиву й для негативу, буде дана характеристика ходу реформ. Ми регулярно щомісячно моніторимо, що відбувається в регіонах. Із самими регіонами ведеться активна робота за вузькою темою, «непілоти» й відстаючі «пілотні» регіони підтягатимуться», - зазначила Акімова.

Як повідомляв УНІАН, «пілотними» регіонами із впровадження реформ в охороні здоров`я є Вінницька, Дніпропетровська, Донецька області та м. Київ.

У 2013 році на охорону здоров`я з державного бюджету передбачено виділити 53 млрд грн порівняно з 40 млрд грн у 2010 році.