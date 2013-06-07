Коли завершать реконструкцію центру паралімпійської підготовки?

На реконструкцію Національного центру паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів у цьому році профінансовано 10 млн грн, що дасть можливість до кінця року завершити його реконструкцію, розпочату у 2002 році. Про це повідомила міністр соціальної політики Наталія Королевська під час візиту до центру.

Як повідомили УНІАН у пресс-службі міністерства, за словами Королевської, «у 2013 р. для реконструкції Національного центру у державному бюджеті було передбачено 10 млн грн. Ці гроші вже перераховані. Тобто ми, зі свого боку, робимо все можливе для вирішення наявних проблем, для забезпечення нормального функціонування, а також подальшого розвитку центру. Також на Західний реабілітаційно-спортивний центр у Львові вже направлено передбачені бюджетом 17 млн грн».

Королевська зазначила, що створені в Україні Національний центр паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів (АР Крим) і Західний реабілітаційно-спортивний центр (м. Львів) є унікальними об’єктами. За її словами, за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів їхня реконструкція сумарно профінансована на більш як 300 млн грн.

«Ці центри повністю відповідають міжнародним стандартам та носять звання одних з найкращих у світі з реабілітації людей з особливими потребами, адаптації їх у суспільстві здорових людей і підготовки інвалідів до самостійного життя. Діяльність центрів є яскравим прикладом ефективного використання коштів Фонду соціального захисту інвалідів України у сфері реабілітаційно-спортивної, соціальної та спортивно-оздоровчої реабілітації інвалідів. Це одна з кращих соціальних інвестицій», – сказала вона.

Міністр зазначила, що станом на I квартал 2013 року майже 39 тисяч інвалідів з різними видами (у тому числі з важкими ураженнями опорно-рухового апарату), близько 4 тисяч дітей з інвалідністю пройшли реабілітаційно-спортивну, соціальну та спортивно-оздоровчу реабілітацію на території Національного центру в Криму.

«Ми плануємо до кінця року завершити реконструкцію Національного центру, розпочату ще в 2002 році. Це дуже важливо, адже даний Центр паралельно веде наших паралімпійців та допомагає в реабілітації людей з особливими потребами», – підсумувала Королевська.