Регіональні управління охорони здоров'я розкрадають кошти?

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради із розслідування неефективного використання коштів посадовцями Міністерства охорони здоров’я та фактів порушення законодавства у сфері охорони здоров`я звернулася до генерального прокурора Віктора Пшонки з вимогою взяти під особистий контроль виконання численних подань прокуратури щодо порушень, допущених управліннями охорони здоров`я на місцях.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні ТСК 6 червня, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Так, згідно з отриманими Тимчасовою слідчою комісією даними, за 2012 рік немає жодного управління охорони здоров’я при облдержадміністраціях, у діях яких прокуратура не виявила б порушень.

«Рекордсменами за кількістю винесених прокуратурою подань стали Волинська, Житомирська, Миколаївська, Львівська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області. Найгірша ситуація - у Рівненській області, де прокуратура за фактами порушень законодавства у сфері охорони здоров’я винесла сім подань», - зазначив голова ТСК, народний депутат з фракції «Батьківщина» Анатолій Дирів.

Зокрема, за його словами, органи охорони здоров’я Рівненської області не провели обов’язкові профілактичні щеплення серед дітей; не забезпечили слуховими апаратами половину дітей-інвалідів, які їх вкрай потребують; не розробили належним чином індивідуальні програми реабілітації дітей-інвалідів; а обласна програма «Діти Рівненщини» профінансована лише на 9,6%, тобто – повністю провалена.

Більш того, місцеве управління охорони здоров’я Рівненщини належним чином не реагує на численні порушення у діяльності медичних закладів області. Так, у 2012 році було проведено 27 перевірок, проте винні особи за вчинені порушення до відповідальності жодного разу не притягалися.

За словами голови ТСК, такі проблеми є типовими для усіх місцевих управлінь здоров’я при облдержадміністраціях. Він наголосив, що повністю провалені всі державні програми з охорони здоров’я, вже стандартними є ситуації, коли під виглядом лікарняних кас у лікарнях незаконно вводиться плата за послуги, коли у одних медзакладах повністю відсутні вкрай необхідні препарати, а в інших - їх надлишок.

«Саме тому органи прокуратури мають перевірити, чи дійсно виконують їх подання та чи вживаються всі необхідні заходи для недопущення у подальшому подібних ситуацій», - наголосив Дирів.

За його словами, якщо управління охорони здоров’я лише імітують виконання прокурорських подань, а насправді ситуація не покращується, - єдиним виходом із ситуації має стати звільнення із займаних посад керівництва управлінь.

Член ТСК, народний депутат від «Батьківщини» Павло Петренко підкреслив, що за такої ситуації не дивно, що станом на сьогодні органами внутрішніх справ відкрито близько 400 кримінальних проваджень щодо порушень законодавства у сфері охорони здоров’я.

Зокрема, за його словами, у грудні 2012 року слідче управління ГУ МВС України у м. Києві розпочало кримінальне провадження за фактом розтрати коштів держбюджету службовцями МОЗу та Державного українського об’єднання «Політехмед» на загальну суму понад 56 млн грн. Незаконно розтрачені кошти були виділені на закупівлю автомобілів швидкої медичної допомоги по програмі «Розвиток служби екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях та м. Києві». А наприкінці 2012 року було розпочате кримінальне провадження за фактом протиправних дій службовців МОЗ під час закупівлі у 2012 році неякісного лікарського засобу «Креазим», застосування якого призвело до виникнення побічних реакцій та тяжких наслідків, сказав депутат.

«Усі вищеназвані факти свідчать про одне – стан сфери охорони здоров’я України – катастрофічний. Далі так тривати не може. Адже на кону – життя та здоров’я українців», - наголосив Петренко.

Крім цього, член ТСК, народний депутат з фракції «Батьківщина» Тетяна Донець наголосила, що в Україні ціни на медпрепарати у порівнянні з вартістю аналогічних ліків у Росії, Білорусі, Молдові та Болгарії завищені від 20 до 600%. «Таким чином, більшість населення не в змозі придбати препарати, від яких, без перебільшення, може залежати їхнє життя», - зазначила вона.

До того ж, за словами депутата, за такою ж необґрунтовано завищеною ціною лікарські засоби закуповувалися МОЗом за кошти держбюджету, що призвело до значної розтрати бюджетних коштів.

Донець наголосила на необхідності звернутися до ВОЗ з проханням надати референтні ціни на лікарські препарати та надалі використовувати ці показники при проведенні держзакупівлі медпрепаратів.