Чому не можна вирушати в подорож втомленому

ДАІ закликає водіїв не вирушати в подорож у втомленому стані і дає низку рекомендацій, що допоможуть уникнути неприємностей під час подолання дальньої дистанції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

«Поспішаючи на відпочинок, чимало водіїв забувають про обережність та розсудливість. У період відпусток, коли так хочеться швидше дістатися місця призначення, водії часто проводять за кермом по 10-12 годин поспіль, що нерідко призводить до негативних наслідків», - зазначається в повідомленні.

У зв’язку з цим ДАІ вирішила дати водіям, які вирушають в далеку дорогу, низку порад, що дозволять вберегтися від негативних наслідків, пов’язаних з перевтомою:

- тривалість сну перед поїздкою повинна бути не менше 7 годин;

- не слід приймати заспокійливих ліків та переїдати;

- робити 15-хвилинні перерви на відпочинок кожні дві години;

- не намагатися проїхати відразу 500-600 км без зупинки;

- якщо в салоні є курці, необхідно частіше провітрювати салон;

- найкращий спосіб боротьби з втомою – це сам сон. Якщо водій відчув, що він засинає за кермом, бажано зупинитися в безпечному місці - на майданчику для відпочинку або широкої узбіччі, і трохи подрімати - хоча б 15-30 хвилин.

На завершення в ДАІ нагадали, що діючими правилами водіям заборонено керувати транспортним засобом у втомленому стані.