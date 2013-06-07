Держзамовлення на сімейних лікарів буде збільшено
Пообіцяла Акімова
Державне замовлення на лікарів сімейної практики буде збільшено вже цього навчального року.
Про це повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова сьогодні на брифінгу, поінформували УНІАН у прес-службі Президента.
«Державне замовлення, зокрема на сімейних лікарів, на наступний рік суттєво збільшено для того, щоб вирішувати цю проблему з кадрами», - сказала Акімова.
Вона нагадала, що в Україні в ході реалізації медичної реформи розпочато роботу зі зміцнення системи первинної допомоги в рамках інституту сімейних лікарів. Зокрема, суттєво збільшено кількість амбулаторій. У зв’язку з цим, за словами першого заступника глави АПУ, спостерігається брак спеціалістів сімейної практики. Укомплектованість кадрами у цій ланці сімейними лікарями і терапевтами нині становить близько 76%, повідомила Акімова.