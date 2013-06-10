Сьогодні в Україні - 30° тепла

Сьогодні в Україні утримається мінлива хмарність, переважно без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, лише місцями у Криму, а вдень у західних областях очікуються короткочасні дощі, грози, на Закарпатті місцями сильний дощ, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 12-17°, вдень 25-30°, в карпатському регіоні 21-26°.

У Києві та Київській області без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 12-17°, вдень 25-30°; у столиці вночі 14-16°, вдень 26-28°.

Сьогодні, 9 червня, температура води становила в Чорному морі 17-22°, Азовському морі 21-24°; в Дніпрі біля Києва - 22°.