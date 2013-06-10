Злива затоплює Чехію

Зливи, а також град обрушилися на чеські міста і села в неділю в другій половині дня, в першу чергу на заході Чехії.

Як передає Радіо Прага, серйозно постраждали від зливи міста Лоуни і Молода Болеслав. Вода затопила дороги, сади і будинки. У деяких регіонах Устецького краю протягом двох годин випало до 30 мм опадів. У місті Нератовіце йшов град розміром з м`ячик для гри в настільний теніс.

У ніч з суботи на неділю у місті Кладно сильний дощ спричинив катастрофічне підняття рівня води в Заколанському потоці. Затопленими виявилися деякі будинки в селах Малі і Великі Чичовіци, Окорж, Белоки.

«Гроза була короткою, всього півгодини, але дуже сильною. По Заколанському потоку бігла велика хвиля, довелося негайно попереджати жителів, у тому числі і дачників, стежити за мостами, евакуювати автомобілі», - розповіла прес-секретар місцевої пожежної служби Ленка Косткова.

Тим часом, чеські міста і села готуються до наступної хвилі стихії. За наказом Центрального кризового штабу, все металеві гідростіни, а також дамби, зведені з мішків з піском, залишаться до спеціального розпорядження на своєму місці.

У ніч з неділі на понеділок, коли очікуються сильні зливи і має випасти до 80 мм опадів, в містах і селах муніципалітети організовують постійне патрулювання. У повній готовності перебувають всі рятувальні служби, а також військові. Попередження в першу чергу стосується Південночеського, Центральночеського, Пльзеньського, Устецького країв, а також Праги.