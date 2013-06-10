Через напад у пасажира літак вимушено сів у Сімферополі

Літак А320 рейсом «Тель-Авів - Москва» здійснив вимушену посадку в аеропорту Сімферополя у зв`язку з незадовільним станом 72-річного пасажира.

Як повідомляє прес-служба Кримського управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, літак приземлився сьогодні рано вранці. На борту перебував 331 пасажир і 12 членів екіпажа.

«Чоловік, 1941 року народження, має подвійне громадянство Росія-Ізраїль. З діагнозом "бронхіальна астма середнього ступеня тяжкості" доставлений до лікарні», - говориться у прес-релізі.