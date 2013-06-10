На відпочинок та оздоровлення направлено 1,5 млн школярів

З початку червня на оздоровлення та відпочинок направлено майже 1,5 млн. дітей шкільного віку. Про це під час селекторної наради повідомила міністр соціальної політики Наталія Королевська, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«Кампанія з оздоровлення та відпочинку дітей в Україні триває вже тиждень. За цей час до закладів оздоровлення заїхали 112,5 тис. дітей, до закладів відпочинку - 1 млн. 360 тис. дітей шкільного віку. Це питання перебуває під особливим контролем Президента та уряду», – сказала вона.

Водночас Королевська наголосила на тому, що не зважаючи на доручення, які давалися на селекторних нарадах, в окремих регіонах не проведено уточнення планів забезпечення дітей оздоровленням і відпочинком до 70,5% від їх загальної кількості. Зокрема, за словами Наталії Королевської, це стосується Львівської, Чернівецької, Житомирської, Волинської, Полтавської та інших областей. Крім того, у низці областей безпосередньо оздоровленням заплановано забезпечити менше 40% школярів.

Торкаючись теми безпеки дітей під час оздоровлення та відпочинку, Міністр зазначила, що багато закладів збудовані 40-50 років назад і їхній стан залишає бажати кращого. Тому Мінсоцполітики ініціювало проведення позачергових перевірок дитячих оздоровчих закладів по лінії Державної служби з надзвичайних ситуацій та місцевими органами влади.

«Я звернулася до уряду з пропозицією провести позапланову перевірку закладів відпочинку та оздоровлення по лінії Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також додаткову перевірку місцевими органами влади. У разі виявлення порушень, які загрожують безпеці та здоров`ю дітей, буде проведена позачергова державна атестація закладу. Окремо ми запропонували внести зміни до існуючого Порядку проходження державної атестації, зробивши вимоги безпеки більш жорсткими», - сказала вона.

За словами Королевської, за підсумками тих перевірок, які вже провела СЕС, надано 1337 приписів (розпоряджень) щодо створення умов, які б відповідали вимогам санітарних норм, накладено 184 штрафи на посадових осіб та винесено 40 постанов про припинення експлуатації закладів по всій Україні.