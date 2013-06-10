Щоб не повнішати, потрібно робити "розумні" перекуси

Лікар-дієтолог, к.м.н., керівник медичного центру "Риммарита" Римма Мойсенко розповідає, як позбутися звички постійно перекушувати.

"Перекушувати два-три рази протягом дня між трьома основними прийомами їжі треба. Розберемося як перекушувати без наслідків для фігури. Є варіанти. Наприклад, можна замінити калорійні перекушування на" 0 калорій ". Це пиття.

Вода, чай і кава без цукру і молока не містять калорій. Можна користуватися цукрозамінниками, але не часто, і натуральними, наприклад стевією. У молоці калорій мало.

Принципово не їсти печиво, солодощі, шоколадки, цукерки, сухарики, чіпси тощо. У них багато непотрібних калорій. Альтернатива: фрукти 2-3 штуки, ягоди 1-2 склянки, сухофрукти 3-5 штуки. Горіхи - від трьох волоських, бразильських до 10 штук мигдалю або кеш`ю, 30 штук кедрових.

Отже, доза в штуках! Це актуально. Більше не варто, бо жир, хоч і корисний рослинний, але калорії ті ж. Увечері горіхи і насіння не їмо".