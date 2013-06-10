МАГАТЕ завершило перевірку на Чорнобильській АЕС

Експертна місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершила роботу з розгляду причин, ходу ліквідації і радіаційних наслідків часткового обвалення покрівлі і стінних конструкцій машзалу блоку №4 Чорнобильською АЕС (ЧАЕС), яке сталося 12 лютого 2013 року, і надала свої рекомендації щодо запобігання можливості пошкодження будівельних конструкцій.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Чорнобильської АЕС, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, експерти порекомендували ЧАЕС реалізувати низку організаційно-технічних заходів з посилення контролю будівельних конструкцій і підвищення загально-промислової і радіаційної безпеки.

При цьому експерти позитивно оцінили дії персоналу Чорнобильською АЕС як під час події, так і під час її ліквідації і розслідування причин.

«ЧАЕС швидко і професійно зреагувала на подію, своєчасно оприлюднила інформацію про неї і оперативно інформувала громадськість про хід подальших дій», - сказано у повідомленні.

Водночас у прес-службі підкреслили, що остаточний офіційний звіт за результатами роботи місії МАГАТЕ буде представлено на початку липня і розповсюджено серед усіх зацікавлених організацій.

Як повідомляв УНІАН, експертна місія Міжнародного агентства з атомної енергії 3 червня розпочала роботу на Чорнобильській АЕС, мета місії - розгляд причин, хід ліквідації і радіаційні наслідки часткового обвалення 12 лютого 2013 року покрівлі і стінних конструкцій машинного залу блоку №4. Інцидент стався о 14.03 у приміщеннях, які не обслуговуються. Площа руйнування становила близько 600 кв. м.

Наприкінці лютого 2013 року Чорнобильська АЕС назвала причиною обвалення покрівлі в машинному залі четвертого блоку дію кількох сукупних чинників, зокрема неміцність конструкцій, які піддалися значним руйнуванням під час аварії 1986 року. На Чорнобильській АЕС створено комісію для розслідування причин часткового руйнування будівельних конструкцій машинного залу.

Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуаціях, попередньо причиною руйнувань на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС названо снігове перевантаження.