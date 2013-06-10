"Велика вода" буде в Україні вже наступного тижня

Кордони України «велика вода» з Європи перетне вже наступного тижня. Найбільших проблем у зв`язку із цим чекають на Одещині, повідомляє Українське радіо.

Радіо нагадує, що європейську повінь визнано найбільшим лихом століття у Євросоюзі. Причиною стихії стали потужні зливи у центральній Європі та країнах Балтії. 2-місячна норма дощу там випала всього за кілька днів. Відомо про загибель 15 людей. Під водою опинилися траси, залізничні лінії, станції метро, вулиці європейських міст. Влада Сербії почала готуватися до евакуації мешканців тих районів, які можуть бути затоплені.

Рівень води в Дунаї невпинно зростає і досягне максимуму 12-13 червня. Стихія атакує і найближчих сусідів України - Угорщину та Словаччину. Рівень Дунаю в угорській столиці в неділю, 9 червня, сягнув критичної позначки у 8 метрів. Очікується, що сьогодні вода підніметься до 9 метрів. Щосекунди повз Будапешт мчить по 10 тисяч тонн води. Кордони України велика вода перетне вже наступного тижня. Найбільших проблем у зв`язку із цим чекають на Одещині. Вже нині туди стягують посилені загони рятувальників.

Джерело: http://radioukr.com.ua/ua/4/533422/

Як повідомляв УНІАН, 7 червня віце-прем’єр-міністр України, керівник Міжвідомчого оперативного штабу з координації дій центральних та місцевих органів влади Олександр Вілкул повідомив, що «глобально великої води в Україні не буде, але є локальні ситуації, до яких потрібно готуватися».

Вілкул повідомив, що «по каскаду Дніпра, в тому числі Києву, основний об’єм води, який йшов з Білорусі та Росії, ми вже пропустили. З Дунаєм ситуація складніше. Можуть бути локальні проблеми, до ліквідації яких ми готові».

Він зазначив, що штабом налагоджена взаємодія з контролю румунською стороною проходження паводкової води з Німеччини.

“На Дністрі, як і річках Закарпаття, рівень води переважно спадає. На даний момент у верхів’ї та середній течії Дністра (рівень води) нижчий на 4 метри за небезпечний рівень”, - наголосив Вілкул.

В той же час віце-прем’єр зазначив, що міжвідомчий штаб готовий до підйому води у Дністрі.

Крім того, Вілкул повідомив, у вівторок, 11 червня, відбудеться виїзне засідання Міжвідомчого штабу в Одеській області в басейні ріки Дунай на найбільш вірогідних ділянках підвищення рівня води.

Він зазначив, що Міжвідомчий штаб готовий до підйому рівня води в Дністрі. Вільний об`єм Дністровського водосховища наразі більше 220 млн куб. м. Цього вистачить для прийому паводкових вод у разі погіршення погодних умов.