Цього тижня на заході України дощитиме щодня

Цього тижня в західних і північних областях України збережеться дощова погода з грозами, тоді як на півдні і сході буде сухо і спекотно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

«Погодні умови впродовж поточного тижня поступово змінюватимуться, найбільші зміни стосуватимуться західних областей, де майже щодня йтимуть невеликі й помірні дощі», - сказав Кульбіда.

При цьому, за його словами, в ніч з 10 на 11 червня в Карпатському регіоні очікуються сильні дощі, кількість опадів досягне 40-50 мм, що може стати причиною невисоких дощових паводків. Проте ці процеси будуть локальними і не масштабними.

Що стосується температури повітря, то, за прогнозом Укргідрометцентру, на півдні, сході та частині центральних областей цього тижня стовпчики термометрів піднімуться до + 28-30 градусів, у західних областях – до + 20-25 градусів, а на решті території – до + 25-30 градусів.