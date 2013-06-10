На українській ділянці Дунаю підвищується рівень води

На українській ділянці Дунаю (Одеська обл.) в останні два дні відзначається незначне підвищення рівня води на 5-8 см.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок повідомив журналістам директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

«На українській ділянці Дунаю за останні дві доби рівень води почав зростати - біля Рені на 5-8 см, і менше - на інших гідрологічних постах української ділянки Дунаю», - сказав Кульбіда.

За його словами, максимальний підйом рівня води на Дунаї в Україні очікується в другій половині третьої декади червня. Згідно із прогнозом, підйом рівня води біля Рені становитиме 1,7-1,9 метра. Кульбіда запевнив, що катастрофічних наслідків за розливом Дунаю не очікується, проте високого паводку країні все ж таки не уникнути. Зокрема, в Рені очікуються складнощі в роботі портів і значне навантаження на греблі й інші гідротехнічні споруди. Підйом рівня води також буде в Ізмаїлі і Вилковому.

Нагадаємо, через рясні опади на території Західної Європи почався розлив річок Ельба, Влатва, Дунай та інших. Рівень води в Дунаї невпинно зростає, і досягне максимуму 12-13 червня. Стихія атакує і найближчих сусідів України - Угорщину та Словаччину. Рівень Дунаю в угорській столиці в неділю, 9 червня, сягнув критичної позначки у 8 метрів. Очікується, що сьогодні вода підніметься до 9 метрів. Щосекунди повз Будапешт мчить по 10 тисяч тонн води. Істотного збитку повінь завдала Німеччині і Чехії.

7 червня віце-прем’єр-міністр України, керівник Міжвідомчого оперативного штабу з координації дій центральних та місцевих органів влади Олександр Вілкул повідомив, що «глобально великої води в Україні не буде, але є локальні ситуації, до яких потрібно готуватися».

Вілкул повідомив, що «по каскаду Дніпра, в тому числі Києву, основний об’єм води, який йшов з Білорусі та Росії, ми вже пропустили. З Дунаєм ситуація складніше. Можуть бути локальні проблеми, до ліквідації яких ми готові».

Він зазначив, що штабом налагоджена взаємодія з контролю румунською стороною проходження паводкової води з Німеччини.