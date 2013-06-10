Дітей годують їжею із забороненими консервантами

У дитячих установах дітей годують їжею із забороненими ароматизаторами та консервантами.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, про це заявив начальник Головного управління захисту прав і свобод дітей ГПУ Володимир Вишинський, інформуючи про результати перевірок стану додержання прав дітей, насамперед дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей із малозабезпечених та багатодітних родин на повноцінне харчування.

За його словами, під час перевірки було встановлено порушення вимог Закону «Про дитяче харчування». Зокрема, не вирішено питання пільгового забезпечення грудних дітей та дітей раннього віку продуктами дитячого харчування. Фінансування цих заходів з місцевих бюджетів є мізерним, а держбюджетом взагалі не передбачено.

«Так, наприклад, у Сумській області безоплатне дитяче харчування отримують лише 5% малозабезпечених сімей. Місцевою владою Яворівського району Львівської області замість молочних сумішей для грудних дітей закуплено гречану крупу. Такий самий стан і в інших регіонах», - сказав Вишинський і додав, що на вимогу прокурорів близько 200 малюків пільгових категорій забезпечено безкоштовним дитячим харчуванням.

Крім того, встановлено, що у жодному з перевірених дитячих закладів не виконуються норми харчування. Його середня вартість у дитсадках становить 10 грн на добу, школах - 6 грн, інтернатах - 35 грн.

«На жаль, діти недоотримують риби, молочних продуктів, фруктів. Натомість у раціоні переважають дешеві страви, у тому числі виготовлені з напівфабрикатів (супи швидкого приготування, бульйонні кубики, згущене молоко тощо). У Київській, Луганській, Львівській, Рівненській, Чернігівській областях гарячим харчуванням не забезпечено близько 7% учнів шкіл. Ці діти споживають буфетну продукцію, серед якої печиво, чіпси, сухарики, смажені горіхи, кетчупи та газовані напої, що містять заборонені для них ароматизатори та консерванти», - констатував Вишинський.

Також він повідомив, що тільки після втручання прокуратури Волинської області, де школярі харчувалися з розрахунку 3,5 грн, з обласного бюджету додатково виділено 6 млн грн, і такі приклади можна навести у Донецькій, Житомирській, Луганській, Рівненській, Херсонській, Чернівецькій областях, де усього на вимогу прокурорів видатки на харчування дітей збільшено на 9 млн грн.

Крім цього, за поданнями прокурорів Львівської, Одеської, Тернопільської областей, Києва та Севастополя скасовано незаконні рішення місцевих рад, якими встановлювалася плата за харчування дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей із багатодітних родин.

Вишинський звернув увагу на те, що, незважаючи на обмежене фінансування видатків на харчування дітей, непоодинокими залишаються факти незаконного використання цих коштів.

«Зокрема, посадовці виконавчого комітету Нововолинської міської ради Волинської області придбали продукти для шкіл за цінами, що у 5 разів перевищували їхню середньоринкову вартість», - сказав він і додав, що за даним фактом кримінального правопорушення прокурором внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім цього, органами прокуратури Дніпропетровської області розпочато 7 кримінальних проваджень стосовно суб’єктів господарювання, які поставили до закладів освіти близько 7 тонн масла, що не відповідає державним стандартам, містить рослинні жири, домішки та консерванти, заборонені для вживання дітьми.

Вишинський також повідомив, що усього прокурорами Криму, Волинської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей розпочато 25 кримінальних проваджень, пов’язаних з порушеннями законодавства при організації харчування дітей.

«На вимогу прокурорів Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Кіровоградської, Сумської, Рівненської областей та Севастополя розірвано близько 50 договорів постачання до дитячих установ недоброякісних продуктів», - сказав Вишинський.