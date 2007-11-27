У Києві епідемія вітрянки?

У Києві на вітряну віспу хворіють дорослі і діти. Лікарі лікують її зеленкою і не зізнаються, скільки хворих у місті.

В одному під`їзді багатоповерхівки на Виноградарі чотири сім`ї захворіли вітряною віспою. Серед хворих є і дорослі люди – ті, хто не хворів на вітрянку в дитинстві, інформує Газета по-киевски.

У дитячій поліклініці Подільського району ситуацію із захворюваності цією інфекцією коментувати відмовилися, зіславшись на те, що в цьому немає сенсу – «вітряна віспа йде на спад». Значить, недавно вона йшла на підйом, але киянам про це так ніхто і не сказав? Валентина Винокур із відділу лікарняних паперів цієї ж поліклініки в досить жорсткій формі порадила не нагнітати паніку.

І лише в Дарницькій районній СЕС зізналися, що в Києві дійсно реєструється підвищена захворюваність цією інфекцією. «Минулого тижня тільки офіційно зареєстрованих «свіжих» випадків по району було близько 50, і нові ще реєструються, – розповіла епідеміолог Олена Фенюк. – Хворіють цілі сім`ї, така картина зберігається в цілому по місту. Захворюваність дещо вища в порівнянні з минулим роком, але говорити про епідемію не варто».

Начальник відділу епідеміологічного і інфекційного контролю міста Надія Давиденко порекомендувала зробити офіційний письмовий запит у міськздрав. При цьому вона адресувала питання головному дитячому інфекціоністові міста Альбіні Анісімовій, яка, у свою чергу, також не захотіла давати ніяких коментарів, назвавши нинішню захворюваність «звичайною і характерною для осіннього сезону». Конкретних цифр ніхто з них так і не назвав.

Запитується, як тут не запанікувати, якщо лікарі не признаються – скільки ж насправді хворих? Може, дійсно нічого страшного, але навіщо тоді відмовчуватися? Невже це державна таємниця і кияни не мають права знати, які інфекції розгулюють у місті? І ще цікавий момент: про грип наші медики говорять куди більш охоче і закликають щепитися – вакцини-то є в наявності. Можливо, про вітрянку мовчать, тому що щепитися нічим?

За словами завідуючою дитячою поліклінікою Подільського району Надії Белічук, вітряна віспа – захворювання високозаразливе і захиститися від нього ніяк не можна. «Специфічного лікування вітряної віспи немає. В світі існує вакцина від вітряної віспи, але в Києві нею не користуються. При неважких формах всі висипання обробляються діамантовою зеленкою або фукорцином. При важких формах призначаються антибактеріальні препарати, група інтерферонів, вітаміни, антигістамінні препарати».

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