На вугільних підприємствах знизився смертельний травматизм

На вугільних підприємствах України за 5 місяців поточного 2013 рівень смертельного травматизму скоротився на 27% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 43 загиблих.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на дані постійно діючої комісії Міненерговугілля з охорони праці та промислової безпеки, які прозвучали в Донецьку під час засідання даної комісії.

Так, з січня по травень 2013 р. на вугільних підприємствах країни всього було травмовано 1246 працівників, з них смертельно - 43 людини. У порівнянні з аналогічним періодом 2012 року кількість травмованих зменшилась на 20%, загиблих на 27%.

При цьому в проведеному галузевим міністерством аналізі зазначається, що причиною 80% смертельних випадків стали організаційні моменти - так званий людський фактор.

Постійно діюча комісія МЕУП погодила заходи, спрямовані на покращення рівня охорони праці та промислової безпеки у вугільній галузі, прийняла рішення притягнути до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, де зафіксовано низький рівень охорони праці та промислової безпеки, а також допущено зростання випадків смертельного травматизму.

Довідка УНІАН. За перші 3 місяці 2013 року на вугільних підприємствах країни всіх форм власності було травмовано 777 працівників, з них 24 смертельно. У порівнянні з I кварталом минулого року кількість травмованих зменшилась на 20% (195 випадків), а загиблих на 43% (18 випадків).