Щоденний біг підвищує тонус

Терапевт Ольга Марченко радить бути з бігом дуже обережними.

"Починати раптово бігати не можна. Якщо ви ніколи не бігали, а тут вирішили відразу здолати 10-кілометровий марафон, для організму це буде великим стресом. Поступово слід збільшувати дистанцію та швидкість бігу. Безперечно, ранковий біг тонізує, але є люди, в яких біогодинник побудований по-іншому і їм зручніше бігати ввечері", - пояснює лікар.

Терапевт додає, що бігати треба не занадто рано і не пізнього вечора.

"Пам`ятайте, о 5 годині ранку організм ще спить. Не переїдайте на ніч, адже біг не дасть ніякого результату. Зрозуміло, що застосовувати біг як засіб для схуднення не варто, адже, по-перше, лише 20-25 хвилин фізичних навантажень м`язи розігріваються, а тоді починає згоряти жир, по-друге, біг повинен бути компонентом цілого комплексу заходів для схуднення. Якщо ви маєте ціль скинути кілька кілограмів до початку пляжного сезону, то крім пробіжки слід переглянути раціон, зменшити в ньому кількість вуглеводів, тобто споживання хліба, макаронів, солодощів, алкогольних напоїв тощо значно скоротити, після 18 години старатись не їсти. Тоді буде результат", - ділиться рекомендаціями терапевт.

Віктор стверджує, що біг нічим не заміниш.

"Біг потрібен кожному. Працюєш у сфері послуг , з людьми, комп`ютером чи паперами – треба розвантажити мозок. Ви просто спробуйте. Ось за кордоном, там на доріжках для пробіжок людно в будь-яку пору дня – люди бігають, тому й болячок менше у них. Адже як багато хвороб від зайвої ваги", - переконує стриянин.

"Не маєте часу чи можливості для повноцінного бігу, виробіть собі звичку щодня зробити маленьку пробіжку: з собакою, до магазину чи з дітьми – розрухайтесь, приведіть м`язи в тонус, викиньте негатив. Зовсім скоро ви не зможете жити без пробіжки. Тільки вночі не бігайте, а то в мене сусідка бігає в 5 ранку, щоб її ніхто не бачив. Замість того, щоб хвилюватися за свій організм, який о 5 ранку ще спить, вона переживає, що про неї подумають люди", - сміється.

gazeta.ua