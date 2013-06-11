Систему маркування ліків в Україні запровадять паралельно з країнами ЄС

Система маркування кожної упаковки ліків в Україні запроваджуватиметься паралельно з країнами Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державної служби України з лікарських засобів Олексій Соловйов на прес-конференції, присвяченій відкриттю міжнародної конференції «Підходи до практичної реалізації Конвенції Ради Європи про підробку медичної продукції і подібні злочини, які загрожують охороні здоров`я».

Він наголосив, що Україна дочекається, коли абсолютно всі виробники лікарських засобів, які поставляють свої ліки до країн європейського регіону, будуть готові наносити відповідний унікальний код, і лише тоді ця норма набере чинності як обов`язкова в Україні.

«Глобально реалізація цього проекту в Європі відбувається під безпосереднім керівництвом Ради Європи. Оскільки саме директори з контролю якості та охорони здоров`я Ради Європи ведуть безпосередній супровід цього проекту, який упроваджуватиметься глобально в Європейському Союзі. Відповідний законодавчий акт вже прийнято. В Україні цього року реалізується пілотний проект з відстежування лікарських засобів», - зазначив Соловйов.