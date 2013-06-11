В Україні забезпечено жорсткий контроль за виробництвом ліків - Грищенко

В Україні забезпечено жорсткий контроль за виробництвом лікарських засобів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко, виступаючи на міжнародній конференції «Підходи до практичної реалізації Конвенції Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я (Конвенція «MEDICRIME»).

«В Україні забезпечено жорсткий контроль за дотриманням належної виробничої практики (GMP) вітчизняних фармацевтичних підприємств. Запровадження з 1 березня 2013 року ліцензування лікарських засобів дозволило посилити відповідальність іноземних виробників, якість, ефективність та безпеку ліків на території України. Фармацевтичний ринок України, який, за оцінками експертів, досяг позначки 3 млрд євро, є привабливим не лише для легальних виробників, але, на жаль, і для нечистих на руку псевдофармацевтів», - сказав Грищенко.

За словами віце-прем’єра, в Україні запроваджується система відстеження лікарських засобів. «Донедавна в Україні усі випадки обігу контрафактної продукції були, так би мовити, місцевою ініціативою. Сьогодні ми маємо приклади, коли правоохоронними та контролюючими органами було зупинено виробництво контрафактної продукції іноземного виробника. Саме тому у 2011 року Україна першою з країн СНД ввела кримінальну відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів. Через рік у 2012 така відповідальність була посилена», - зазначив Грищенко.

Він поінформував, що нещодавно у національному законодавстві було затверджено поняття «великі» та «особливо великі розміри фальсифікованих лікарських засобів».

«Це дозволить правоохоронним органам чітко визначати рівень відповідальності за фальсифікати. Результатом посилення державного контролю якості лікарських засобів стало те, що протягом трьох років до споживача не допущено близько 8 мільйонів упаковок лікарських засобів не відповідної якості», - сказав Грищенко.

Він також підкреслив, що протидія виробництву фальсифікованих лікарських препаратів є предметом постійної уваги з боку керівництва держави.

«Переконаний, що проведення цього заходу на такому високому рівні під егідою Ради Європи буде мати значний вклад для поширення нашого досвіду серед інших держав-членів Ради Європи. Фальсифіковані лікарські засоби становлять одну з ключових загроз у суспільній системі охороні здоров’я», - зазначив Грищенко.