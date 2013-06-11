Україна - наймиролюбивіша країна?

Україна зайняла 111-те місце зі 162 країн у Глобальному індексі миролюбності (ГІМ) за 2013 рік, оприлюдненому Інститутом економіки і світу, опустившись за рік на цілих 40 позицій (у 2012-му вона займала 71-ше місце зі 158 країн).

Як повідомляє ZN,UA, про це йдеться в прес-релізі інституту.

"За минулий рік позиції України, Таджикистану (118 позиція) і Росії (155) істотно погіршилися", - наголосили укладачі рейтингу.

Як зазначається, в індексі миролюбності Україну обійшли навіть Білорусь (96-те місце), Китай (101-те місце), Казахстан (78-ме місце) і Туркменістан (103-те місце). Трохи нижче (на один пункт) розташувалися Сполучені Штати – 100-те місце.

Євразія і Росія залишаються серед найменше миролюбних регіонів світу, поступаючись тільки Південній Азії, Середньому Сходу і Північній Африці.

Індекс складено на основі 23 якісних і кількісних показників, об`єднаних у три основні групи (чим менше балів, тим більш мирно оцінюється країна за цим критерієм): наявність і масштаб конфліктів - внутрішніх і міжнародних (Україна одержала 2,5 бала з 5); рівень стабільності і безпеки усередині держави (3 бали з 5); рівень мілітаризації (2,3 бала з 5).

Наймиролюбнішою країною світу знов визнано Ісландію. В цілому ж за останні шість років було зафіксовано 5-процентне зниження Глобального індексу миролюбності. Наймиролюбнішим регіоном залишається Європа – тут розташовані 13 держав з першої двадцятки. У трійці лідерів, після Ісландії, йде Данія, на третьому місці – Нова Зеландія.

Водночас, розорений війною Афганістан повернувся на останні позиції рейтингу. Крім того, в Сирії зафіксовано найбільше зниження індексу миролюбності за всю історію ГІМ.

zn.ua