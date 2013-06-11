Раптові перевірки - кращий контроль якості ліків в Україні

Для дієвого контролю якості ліків в Україні необхідно запровадити раптові перевірки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення розвитку фармації Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Андрій Шипко заявив на прес-конференції, присвяченій відкриттю міжнародної конференції «Підходи до практичної реалізації Конвенції Ради Європи про підробку медичної продукції і подібні злочини, які загрожують охороні здоров`я».

Шипко повідомив про кроки, які планується запровадити в Україні для жорсткішого контролю за якістю ліків і попередження їх фальсифікації.

«Ми пропонуємо дозволити раптові перевірки якості медичних препаратів. Це єдиний спосіб контролю за якістю. Поки що за законом потрібного за 10 днів попередити про перевірку. І, природно, за 10 днів з будь-якого складу, з будь-якої аптеки можна вивезти фальсифікати. Ми також хочемо прописати чітку законодавчу норму – підприємство, яке було викрито в підробці ліків, негайно має бути позбавлене ліцензії», - сказав Шипко.

Він також вважає, що необхідно запровадити унікальне маркування кожного препарату, щоб відстежити «ланцюжок його руху» від виробника до пацієнта, і на кожному етапі мати можливість контролювати, де було впроваджено фальсифікат.

«Ми пропонуємо зробити прозорим і відповідальним контроль продажів препаратів, потрібно встановити касові апарати у всіх аптеках. Остання пропозиція стосується інтернет-аптек. Ми вважаємо, що це гарна послуга, яка користується популярністю у населення. Але ми хочемо, щоб цим займалися структури, які мають своє приміщення, свої склади, які можна перевірити і відстежити, що там якісні медичні препарати», - сказав Шипко.