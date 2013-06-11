В українських сирах виявили антибіотики

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) із 27 травня поточного року ввела режим посиленого лабораторного контролю для українських компаній «Гадячсир» (Полтавська обл.) і «Прометей» (Чернігівська обл.) у зв`язку з виявленими в їх продукції антибіотиками.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

Згідно з повідомленням, зокрема, в партії сиру компанії «Гадячсир» було виявлено тетрациклін і оксітетрациклін, а в продукції «Прометея» - лише оксітетрациклін.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року Росспоживнагляд заборонив ввезення на територію країни сирів «Гадячсиру» і «Прометея», а також «Пирятинського сирзаводу». Тоді Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У свою чергу, в Держветслужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Довідка УНІАН. Компанія «Гадячсир» входить до складу холдингу «Альміра» і є одним із найбільших виробників сиру в Україні. Сумарне річне виробництва сиру в компанії становить 13 тис. тонн.

Компанія «Прометей» входить до складу агрохолдингу «Мілкіленд» із активами в Україні, Росії та Польщі. «Мілкіленд» входить до п`ятірки передових компаній молочного ринку країн СНД.