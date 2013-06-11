Завтра в Україні грозові дощі

В деяких областях України завтра пройдуть грозові дощі.

Як повідомили УНАН у гідрометцентрі, у західних, північних та Вінницькій областях хмарно з проясненнями; грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; температура вночі 12-17°, вдень 21-26°, на Прикарпатті місцями 18-20°.

На решті території мінлива хмарність; без опадів, лише вдень на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині та в Криму місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 14-19°, вдень 27-32°. Вітер в Україні південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°.

У столиці хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°

11 червня температура води становила в Чорному та Азовському морях 21-25°(поблизу Алушти 19°); в Дніпрі біля Києва 23°.