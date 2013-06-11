Українцям рекомендують не їздити до Баварії

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від подорожей до півдня федеральної землі Баварія (ФРН) без нагальної потреби у зв’язку із надмірними опадами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

Посилаючись на інформацію Посольства України у ФРН, Перебийніс зазначив, що на даний час рівень води в річках поступово знижується. Наразі найбільш критичною є ситуація в місті Магдебург, де із зони підтоплення евакуйовано 23 тис. мешканців міста. До робіт з ліквідації стихійного лиха залучено працівників поліції, рятувальних служб, військовослужбовців.

“За даними Генерального консульства України в Мюнхені, за останні дні рівень води значно знизився, проте Генеральне консульство рекомендує утриматися від подорожей до півдня федеральної землі Баварія без нагальної потреби у зв’язку із надмірними опадами”, - сказав він.

Перебийніс також повідомив, що за інформацією Посольства України в Австрійській Республіці, за останній час сильні опади, що тривають на території Австрії, призвели до нових численних затоплень, які продовжують завдавати значної шкоди населеним пунктам та місцевостям у федеральних землях: Форальберг, Тіроль, Зальцбург, Верхня та Нижня Австрія.

За інформацією Посольства України в Чеській Республіці, рівень води в річках на території країни знижується, проте станом на цей час все ще залишається в силі оголошений урядом надзвичайний стан за винятком Пардубіцького краю. Загалом ситуація в столиці та інших містах Чехії нормалізується. З 10 червня столичний метрополітен працює у звичайному режимі. Інформація щодо наявності серед постраждалих громадян України відсутня, поінформував Перебийніс.