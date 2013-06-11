Серед українців стало менше прихильників самосуду

15% українців вважає, що самосуд є єдиним способом покарати злочинців, але кількість прихильників цього методу за рік зменшилась на 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомила аналітик фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” Марія Золкіна, оприлюднюючи результати дослідження.

“Загалом на сьогодні тих, хто вважає, що самосуд є неприпустимим в будь-якому разі, стало більше, в порівнянні з квітнем 2012 року на 10%, тобто у самосуду стало менше прихильників”, - сказала вона.

За словами Золкіної, дослідження показало, що найбільше прихильників самосуду серед виборців ВО “Свобода” - 22%, 31% вважає, що загалом самосуд неприпустимий, однак в деяких випадках може бути виправданим. Однак, відносна більшість громадян України - 48% - вважає, що самосуд у будь-якому разі є неприпустимим.

Таким чином, згідно з результатами дослідження, порівняно з квітнем минулого року, противників самосуду стало більше на 10%.

Разом з тим Золкіна зазначила, що в суспільстві зберігається надзвичайно високий рівень недовіри до правоохоронної і судової систем. Так, 70% опитаних зовсім не довіряють міліції або переважно не довіряють. Судам не довіряє 72% респондентів, а прокуратурі - 63,5%.

Фонд “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” проводив дослідження разом із Соціологічною службою Центру ім. Разумкова з 17 по 22 травня поточного року. Опитано 2 тис. 10 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України.