Комітет з економічних реформ розгляне питання якості медицини

Комітет з економічних реформ сьогодні на своєму засіданні розгляне питання якості життя людей, соціальної та медичної сфери.

Про це повідомив Президент України Віктор Янукович у вступному слові на засіданні Комітету з економічних реформ, що розпочалося під його головуванням, поінформували УНІАН у прес-службі глави держави.

«Соціальний вимір є пріоритетом державної політики України», - сказав Янукович.

Він наголосив, що за останні роки Україна досягла певних позитивних зрушень, але їх, на переконання глави держави, поки що замало. «Нам ні в якому разі не можна зупинятись. Незважаючи на те, що вирує криза в світі, незважаючи на те, що вона суттєво зачепила Україну, але шлях, який ми обрали, він незмінний», - сказав Президент.

На засіданні Комітету будуть розглянуті питання про стан виконання завдань Національного плану дій на 2013 рік, зокрема щодо реформування медичної сфери, стан реалізації соціальних ініціатив, впровадження нових інструментів стимулювання зайнятості, результати роботи інституту соціальних працівників.

Також під час засідання будуть обговорені результати модернізації системи охорони здоров’я у пілотних та непілотних регіонах і впровадження проекту з відшкодування частини вартості ліків для хворих на гіпертонію.