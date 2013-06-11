Наркозалежні в’язні не забезпечені замісною терапією

Представники Харківської правозахисної групи закликають пенітенціарну службу неухильно дотримуватися ухваленого у минулому році спільного наказу МОЗ, МВС, Мін’юсту й Держслужби з контролю за наркотиками щодо забезпечення медикаментами для замісної терапії пацієнтів, які утримуються в місцях позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявила юрист Харківської правозахисної групи Айгуль Муканова.

За її словами, протягом 5 місяців 2013 року правозахисниками було отримано 167 заяв від ув’язнених про відмову в доступі до медичної допомоги.

Як приклад порушення з боку працівників пенітенціарної служби прав ув’язнених на медичну допомогу правозахисник навела факт смерті з діагнозом “гостра серцева недостатність" у київському СІЗО 26 березня 25-річного пацієнта замісної підтримувальної терапії Сергія Демко.

Як зазначила Муканова, після затримання Демко правоохоронці були поінформовані, що він є пацієнтом ЗПТ і йому слід надати метадон, але ніякого обстеження й лікування не було - адміністрація СІЗО пояснила це відсутністю коштів.

За словами Муканової, після ухвалення наказу щодо ЗПТ смерть Демка в умовах СІЗО стала порушенням не тільки міжнародних норм, а й законодавства України, через що правозахисники домагатимуться належного розслідування смерті Сергія та притягнення винних до відповідальності.

У свою чергу представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Юрій Бєлоусов зауважив, що в Україні досі існують стійкі стереотипи ставлення до наркозалежних не як до хворих людей, яким потрібне спеціальне лікування й соціальна допомога, а як до злочинців. "При отриманні медичної допомоги люди з наркотичною залежністю часто стикаються з дискримінацією, відмовою в наданні медичної допомоги, зневажливим і принизливим ставленням. З приводу смерті в київському слідчому ізоляторі Сергія Демка в межах відкритого провадження спрямовано запити задля отримання копії протокольної частини розтину трупу й копії акту судово-медичного дослідження трупа з остаточною інформацією про причину смерті”, - сказав Бєлоусов.

У контексті сказаного правозахисники наголосили, що для досягнення лікувального ефекту замісну терапію слід надавати безперервно, оскільки переривання лікування призводить до абстинентного синдрому, що за міжнародними стандартами розцінюється як тортури та жорстоке поводження.