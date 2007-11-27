Герпес - страшна хвороба поцілунків

Із настанням холодів у багатьох людей з’являється на губах «лихоманка» — один або декілька бульбашок з прозорою рідиною, які зудять, а після прориву кровоточать.

Ходити з такою раною на губах і негарно, і неприємно. У хід йдуть народні припікаючі засоби — спирт і часник, людина зарікається не їсти з чужого посуду, "щоб знов не підчепити заразу". Але справжні причини появи "вискочки", що зудить, і правила позбавлення від неї для багатьох залишаються секретом.

ЩО ТАКЕ ГЕРПЕС?

Герпес — це цілий ряд інфекцій, що викликаються цим вірусом. Найпоширеніші з цієї групи — віруси простого герпесу I і II типу, що відповідно викликають герпес шкіри губ і статевих органів (генітальний). До герпетичних інфекцій також належать вітряна віспа, оперізувальний лишай і інфекційний мононуклеоз. В Україні, як і у всьому світі, вірус простого герпесу носять у собі більше 95% людей. Більшість інфікованих — пасивні носії вірусу, тобто висипів у них не буває, але вони можуть заражати інших, а ось у 20% "щасливчиків" з числа носіїв страждають "по повній програмі". Інфекція небезпечна тим, що при зниженні імунітету може призвести до герпесного ураження слизистих, очей, печінки, кишечнику і навіть головного мозку. Крім того, герпетичні інфекції можуть стати причиною розвитку онкологічних захворювань. При цьому повністю вигнати вірус із організму вже не можна, після зараження він зберігається в організмі людини протягом усього життя.

ЯК ЗАРАЖАЮТЬСЯ?

Вірус простого герпесу I типу потрапляє в організм людини зазвичай у ранньому дитинстві контактним (через поцілунок) і повітряно-краплинним шляхами від батьків і родичів, страждаючих герпесом губ. Герпес II типу передається, як правило, через статеві контакти. Окрім передачі вірусу прямим шляхом, можливо зараження при пересадці органів, переливанні крові, а також при прямому контакті зі слизистими або кров`ю хворого при гострій стадії.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ГЕРПЕС З`ЯВЛЯЄТЬСЯ ЧАСТО?

Перш за все такій людині потрібно зайнятися зміцненням імунітету, оскільки ослаблення захисних сил організму сприяє активізації вірусу. Цьому допомагають спорт, здорове харчування, правильний спосіб життя. Для профілактики повторів захворювання, особливо при ослабленому імунітеті, використовують герпетичну вакцину (застосовувати її потрібно під контролем лікаря-вірусолога або імунолога). Крім того, при частих, виражених (коли виразки з`являються і на піднебінні, внутрішній поверхні щік, язиці, мигдалинах) і тривалих "лихоманках" герпесу губ потрібно перевірятися на ВІЛ, оскільки герпес може бути одним із симптомів цього захворювання. Тому якщо у вас спостерігаються дуже часті, тривалі і обширні за площею уражень рецидиви герпесу на губах, не заважає зробити відповідний аналіз крові.

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