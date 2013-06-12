Держбюджет переглянуть з метою підвищення соцстандартів

Перегляд державного бюджету на 2013 рік обумовлено необхідністю подальшого підвищення соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова за підсумками засідання Комітету економічних реформ.

«Завдання – знайти резерви в рамках існуючих можливостей, щоб соціальні питання вирішувати з кращою базою. Приміром, якщо йдеться про медицину, то додаткові кошти буде направлено на придбання карет швидкої допомоги, обладнання, використання схем стимулювання лікарів – причому навіть у непілотних регіонах», - зазначила Акімова.

Крім того, за її словами, кошти буде направлено на соціальні ініціативи допомоги сім`ям із дітьми, зокрема, з дітьми-інвалідами й з дітьми з особливими потребами. «Цей обсяг уже закладено, але його бажано збільшити», - сказала чиновник.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 червня, Президент України Віктор Янукович, відкриваючи засідання Комітету економічних реформ, закликав уряд і парламент переглянути у бік збільшення державний бюджет на 2013 рік.