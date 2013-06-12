Коли засмага і ліки несумісні

Фахівці визначають світлочутливість як підвищену чутливість шкіри до сонячного світла. Від природи люди зі світлою шкірою більш чутливі до сонячних опіків. Проявляється світлочутливість як алергія на сонце, однак при цьому технічно алергією не являється.

Деякі ліки можуть зробити шкіру більш чутливою до сонячного світла. До них належать, зокрема, більшість антибіотиків тетрациклінового ряду, протизаплідні таблетки, антигістамінні препарати, антидепресанти і деякі ретиноїди (похідні вітаміну А).

А також:

Антибіотики: хінолон, левофлоксацин, тетрацикліни, доксициклін, сульфаніламіди

Антигістамінні: димедрол

Малярійні ліки: хінін, гідроксіхлорохін

Хіміотерапевтичні препарати: фторурацил, вінбластин, дакарбазін

Серцеві препарати: аміодарон, ніфедипін, хінідин, дилтіазем

Діабетичні препарати: сульфонілсечовини, глібенкламід

Знеболюючі: нестероїдні протизапальні препарати, піроксикам

Шкірні ліки: амінолевулінова кислота, метіламінолевуліновая кислота, изотретиноин, ацитретин

Психотропні препарати: фенотіазін, трициклічні антидепресанти, іміпрамін.

Якщо ви не впевнені, чи сумісні ваші ліки з сонцем, обов`язково проконсультуйтеся з лікарем.

lady.tochka.net