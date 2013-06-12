Як не нашкодити собі, роблячи пірсинг

Жінкам, які ще не мають дітей, не варто проколювати соски і геніталії. Про це під час інтерв`ю розповів столичний дерматолог Андрій Кузнєцов.

"У салонах давно діє неписане правило, що татуювання і пірсинг роблять лише повнолітнім, - говорить Андрій Віталійович. - Але багато працівників у тату- та пірсинг-салонах нехтують цим правилом, коли бачать гроші. У поліклініку часто приходять школярі, яких обсипало після пірсингу на брові чи у носі. Декому невдало прокололи вухо чи занесли якусь інфекцію".

За словами лікаря, найболючішим вважають пірсинг на грудях і геніталіях.

"Жінкам після пірсингу статевих губ на місяць доведеться відмовитися від сексу, - каже дерматолог. - Приблизно стільки часу треба, щоб загоївся такий прокол. Чоловіки, які наважуються проколоти голівку статевого члена чи яєчка, повинні кілька разів на день приймати душ і теж забути про інтимну близькість на 3-4 тижні. Така ціна нетрадиційного пірсингу".

За словами лікаря, пірсинг не можна робити, якщо у людини погано згортається кров.

"Відкласти пірсинг краще, коли маєте температуру і коли загострились якісь хронічні захворювання. Будьте уважні, коли вам роблять анестезію. Це може викликати алергійну реакцію в організмі".

Протягом півмісяця після проколювання не варто ходити в сауну чи басейн, купатися в річці чи морі.

"Місце проколу не можна мазати жирними кремами. Це перешкоджатиме загоєнню. Якщо на місці пірсингу помітили почервоніння чи напухлість, відчуваєте свербіж - не зволікаючи, біжіть до дерматолога", - говорить Андрій Віталійович.

Прикраси для пірсингу повинні бути виготовлені з хірургічної сталі, титану чи золота. Їх можна вставляти у прокол тільки через пару тижнів.

gazeta.ua