Кава проти целюліту

Кава від целюліту - один з найпростіших і найефективніших помічників у боротьбі з целюлітом в домашніх умовах.

Кофеїн, який є основним компонентом кавових зерен, активно стимулює обмін речовин, виводить з усього організму токсини і ефективно розщеплює підшкірні жирові відкладення. Крім того, у шкіри збільшується еластичність, знижується число розтяжок і ефект "апельсинової кірки", а сама шкіра стає молодшою ​​і пружною.

Мелена кава від целюліту

Завдяки цим властивостям кава входить до складу багатьох косметологічних антицелюлітних засобів - скрабів, масок і лосьйонів. При цьому процедури на основі кави можна виконувати не тільки в дорогих салонах краси і СПА-центрах. Не менш ефективно кава від целюліту використовується при виготовленні масок і скрабів вдома.

Щоб приготувати домашню антицелюлітну маску або скраб, подрібніть кавові зерна за допомогою кавомолки. Також можна використовувати кавову гущу після заварювання кави, але вже з меншим ефектом.

Вміст кофеїну значно вищий в зеленій необсмаженій каві, тому маски, приготовані з таких зерен, будуть більш ефективними.

Кава від целюліту - готуємо скраб

Приготуйте кавовий скраб. Для цього візьміть мелену каву і змішайте її з гелем для душу.

Отриманою сумішшю ретельно змастіть проблемні зони шкіри. Або ж намильте тіло за допомогою мочалки, а зверху нанесіть мелену каву.

Потім протягом 5-10 хвилин зробіть масаж. Після цього сполосніться під теплим душем.

Масаж вашої проблемної шкіри із застосуванням кави від целюліту позбавить вас від зайвого підшкірного жиру, очистить шкіру від відмерлих частинок і посилить обмін речовин в організмі.

У якості добавок до основного складу скрабу можна використовувати різні корисні речовини: ефірні олії, мед, морську сіль, кисломолочні продукти (кефір, кисле молоко) тощо.

Найкраще таку процедуру проводити 2-3 рази на тиждень, вранці, після гарячого душу. Ароматна кава підбадьорить вас на цілий день, замінюючи, таким чином, ранкову чашку кави, яку ви вживаєте всередину.

Кава від целюліту - робимо кавове обгортання

У кавову гущу додайте води. Отримана суміш має бути за консистенцією, як сметана.

Насамперед очистіть тіло скрабом, щоб видалити ороговілі частинки і відкрити шкірні пори. Можна використовувати один із кавових скрабів, рецепт яких ми привели вище.

Потім нанесіть кавову масу на проблемні зони ніг або стегон, оберніться плівкою і полежіть під рушником або ковдрою протягом 30-60 хвилин.

Змийте каву теплою водою. Для посилення ефекту нанесіть антицелюлітний або зміцнювальний крем і трохи промасажуйте тіло.

Щоб зберегти максимальний ефект застосування кави від целюліту, після процедури не їжте протягом 2-3 годин. Також не варто засмагати і купатися протягом 6-7 годин після сеансу.

Кавова маска - омолоджуємо обличчя

Як ви знаєте, кавові суміші використовуються не лише при проблемах, пов`язаних із целюлітом. За допомогою чарівного впливу кави також можна омолодити шкіру обличчя.

Приготуйте підтягуючу омолоджуючу маску для обличчя.

Для цього кавову гущу після випитої чашки кави з`єднайте з чайною ложкою меду, сметани і сирим яйцем. Гарненько розмішайте всі компоненти до однорідної маси і нанесіть на обличчя. Потримайте маску 15 хвилин, а потім змийте нехолодної водою.

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