Кава проти целюліту
Один з найпростіших і найефективніших помічників
Кава від целюліту - один з найпростіших і найефективніших помічників у боротьбі з целюлітом в домашніх умовах.
Кофеїн, який є основним компонентом кавових зерен, активно стимулює обмін речовин, виводить з усього організму токсини і ефективно розщеплює підшкірні жирові відкладення. Крім того, у шкіри збільшується еластичність, знижується число розтяжок і ефект "апельсинової кірки", а сама шкіра стає молодшою і пружною.
Мелена кава від целюліту
Завдяки цим властивостям кава входить до складу багатьох косметологічних антицелюлітних засобів - скрабів, масок і лосьйонів. При цьому процедури на основі кави можна виконувати не тільки в дорогих салонах краси і СПА-центрах. Не менш ефективно кава від целюліту використовується при виготовленні масок і скрабів вдома.
Щоб приготувати домашню антицелюлітну маску або скраб, подрібніть кавові зерна за допомогою кавомолки. Також можна використовувати кавову гущу після заварювання кави, але вже з меншим ефектом.
Вміст кофеїну значно вищий в зеленій необсмаженій каві, тому маски, приготовані з таких зерен, будуть більш ефективними.
Кава від целюліту - готуємо скраб
Приготуйте кавовий скраб. Для цього візьміть мелену каву і змішайте її з гелем для душу.
Отриманою сумішшю ретельно змастіть проблемні зони шкіри. Або ж намильте тіло за допомогою мочалки, а зверху нанесіть мелену каву.
Потім протягом 5-10 хвилин зробіть масаж. Після цього сполосніться під теплим душем.
Масаж вашої проблемної шкіри із застосуванням кави від целюліту позбавить вас від зайвого підшкірного жиру, очистить шкіру від відмерлих частинок і посилить обмін речовин в організмі.
У якості добавок до основного складу скрабу можна використовувати різні корисні речовини: ефірні олії, мед, морську сіль, кисломолочні продукти (кефір, кисле молоко) тощо.
Найкраще таку процедуру проводити 2-3 рази на тиждень, вранці, після гарячого душу. Ароматна кава підбадьорить вас на цілий день, замінюючи, таким чином, ранкову чашку кави, яку ви вживаєте всередину.
Кава від целюліту - робимо кавове обгортання
У кавову гущу додайте води. Отримана суміш має бути за консистенцією, як сметана.
Насамперед очистіть тіло скрабом, щоб видалити ороговілі частинки і відкрити шкірні пори. Можна використовувати один із кавових скрабів, рецепт яких ми привели вище.
Потім нанесіть кавову масу на проблемні зони ніг або стегон, оберніться плівкою і полежіть під рушником або ковдрою протягом 30-60 хвилин.
Змийте каву теплою водою. Для посилення ефекту нанесіть антицелюлітний або зміцнювальний крем і трохи промасажуйте тіло.
Щоб зберегти максимальний ефект застосування кави від целюліту, після процедури не їжте протягом 2-3 годин. Також не варто засмагати і купатися протягом 6-7 годин після сеансу.
Кавова маска - омолоджуємо обличчя
Як ви знаєте, кавові суміші використовуються не лише при проблемах, пов`язаних із целюлітом. За допомогою чарівного впливу кави також можна омолодити шкіру обличчя.
Приготуйте підтягуючу омолоджуючу маску для обличчя.
Для цього кавову гущу після випитої чашки кави з`єднайте з чайною ложкою меду, сметани і сирим яйцем. Гарненько розмішайте всі компоненти до однорідної маси і нанесіть на обличчя. Потримайте маску 15 хвилин, а потім змийте нехолодної водою.