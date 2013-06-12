Чи збільшать виплати дітям-інвалідам?

Міністерство соціальної політики пропонує збільшити розміри виплат дітям з малозабезпечених сімей та дітям-інвалідам.

Про це заявила міністр соціальної політики України Наталія Королевська під час засідання Комітету економічних реформ при Президенті України, повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики.

За її словами, міністерство запропонувало Міністерству фінансів та Верховній Раді України збільшити розміри низки соціальних виплат.

«Зокрема, на виконання Соціальних ініціатив Президента України до Мінфіну та парламенту вже подано пропозиції щодо збільшення розмірів державної соціальної допомоги дітям з малозабезпечених сімей в середньому майже на 35% (на 763 гривні), надбавки на догляд за дитиною-інвалідом з винятково високим ступенем втрати здоров’я на 25% (на 243 та на 303 гривні) та соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, більше, ніж вдвічі (на 894 гривні)», - заявила Королевська.

Вона також констатувала, що майже 2 мільйони українців отримали збільшені розміри соціальних виплат з початку 2013 року.

За словами міністра, з метою реалізації Соціальних ініціатив Президента 2012 року, Мінсоцполітики виплачує збільшені розміри низки соціальних виплат.

«Забезпечується виплата збільшених у 10 разів розмірів щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за інвалідами І та ІІ груп внаслідок психічного захворювання. Разова грошова допомога до 5 травня ветеранам війни цього року була збільшена на 10% порівняно з 2012 роком», – зазначила Королевська.

Разом з тим, міністр наголосила, темпи зростання заробітної плати мають бути вищим, ніж зростання соціальних виплат.

«Збільшення видатків на різні соціальні допомоги та пенсійні виплати повинно здійснюватися за умов випереджаючих темпів збільшення заробітної плати. Адже саме від заробітної плати багато в чому залежать доходи зведеного бюджету та бюджету Пенсійного фонду», - сказала вона.