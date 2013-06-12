У Донецьку відкриють надсучасне відділення брахітерапії

13 червня 2013, 12:30-14:00, у Донецькому обласному протипухлинному центрі відбудеться офіційне відкриття відділення контактної променевої терапії та підписання меморандуму про взаємопорозуміння та співробітництво з метою розвитку радіологічної служби Центру. Комплексно оснащений блок з двома апаратами брахітерапії і всім необхідним додатковим обладнанням є на сьогоднішній день в Україні найсистемнішим вирішенням проблеми лікування багатьох локалізацій пухлин. Брахітерапія є «золотим стандартом» лікування пухлинних захворювань органів репродуктивної системи у жінок і чоловіків, порожнини рота, стравоходу.

Відділення відремонтовано і обладнано у рамках програми «Рак виліковний. Своєчасне лікування та діагностика онкологічних захворювань», яку фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» реалізує з метою розвитку державної онкослужби України.

Учасники заходу:

- Олена Петряєва, заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, начальник головного управління охорони здоров`я області;

- Ігор Коваль, заступник голови Донецької обласної ради;

- Наталія Семикоз, д. мед. н., професор, зав. радіологічного відділення ДОПЦ, головний радіолог України, професор кафедри онкології;

- Анатолій Заболотний, директор благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»;

- Вікторія Миколаюк, керівник програми «Рак виліковний» фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у прес-брифінгу та презентації можливостей першого в Україні комплексно обладнаного відділення для проведення брахітерапії.

Місце і час події:

Дата: 13.06.2013 року

Час: 12:30-14:00.

Адреса: Донецький обласний протипухлинний центр, вул. Полоцька, 2а (зустріч біля стійки в холі центру).

Необхідна попередня акредитація за тел. +38 050 474 34 42.

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Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Місія Фонду - працювати для людей, усуваючи причини актуальних суспільних проблем; впроваджуючи кращий досвід, накопичений в Україні та за кордоном, створюючи унікальні системні рішення; домагаючись максимального результату кожним своїм проектом і дією.

Напрями діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культура, адресна допомога.

Засновник Фонду - Рінат Ахметов.

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